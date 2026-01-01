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Награды и номинации Николь Кассель

Nicole Kassell
Награды и номинации Николь Кассель
Каннский кинофестиваль 2004 Каннский кинофестиваль 2004
Золотая камера
Номинант
 Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Сандэнс 2004 Сандэнс 2004
Драматургия
Номинант
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