Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Николь Кассель
Награды
Награды и номинации Николь Кассель
Nicole Kassell
О персоне
Награды
Награды и номинации Николь Кассель
Каннский кинофестиваль 2004
Золотая камера
Номинант
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Сандэнс 2004
Драматургия
Номинант
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