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Эрик Лейтон
Eric Leighton
Киноафиша
Персоны
Эрик Лейтон
Эрик Лейтон
Eric Leighton
Дата рождения
6 ноября 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер
Популярные фильмы
7.3
Динозавр
(2000)
Фильмография Эрик Лейтон
7.3
Динозавр
Dinosaur
семейный, приключения, анимация
2000, США
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