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Родди МакДауэлл
Награды
Награды и номинации Родди МакДауэлл
Roddy McDowall
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Родди МакДауэлл
Золотой глобус 1964
Лучший актёр второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1961
Outstanding Performance in a Supporting Role by an Actor or Actress in a Single Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 1964
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Номинант
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