Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Энн-Маргрет
Награды
Награды и номинации Энн-Маргрет
Ann-Margret
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Энн-Маргрет
Оскар 1976
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1972
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1984
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1976
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1972
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 1962
Most Promising Newcomer - Female
Победитель
Золотой глобус 1999
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1978
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1964
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
Золотая малина 1993
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Не Горбунков, а новый агент 007: две эти сцены в «Бриллиантовой руке» Гайдай подсмотрел в «бондиане»
Смотрели «Афоню» 100 раз — но только самые наблюдательные заметили, какие часы носил Борщев: между прочим, стоили целое состояние
97 смен, 222 актера и один тренер-безумец: что спрятано во втором сезоне «Чаек» — телепремьеру ждём на «России 1»
Оставили с шрамом на лбу, а должны были устранить: Тарантино спас мерзавца Ланду из «Бесславных ублюдков» в самый последний момент
В Эфиопии действительно никогда не был: ради роли Баклажана в «Жмурках» актер согласился на авантюру — после фильма карьера пошла в гору
Роскошная усадьба на Николиной Горе: кому теперь принадлежит особняк, где жила и черпала вдохновение Инна Чурикова
С Мордюковой и булочной всё ясно: а вспомните, кому из «Бриллиантовой руки» принадлежат еще 4 цитаты? (тест)
«Невский-8» обязательно выйдет, но когда? Точную дату не назвали, зато есть прогноз – фанатам он вряд ли понравится
У Ниляй из «Клюквенного щербета» есть веская причина срывать голову под париком: Фейза Дживелек и ее непростой путь к славе
«Можно назвать "Олененком" этого года»: эти 5 цепляющих новинок от Netflix вы могли упустить – у №1 и 2 рейтинг 8+
Праздник к нам приходит: в 72 странах мира сейчас смотрят новый фильм от Netflix — это тот самый новогодний ромком «как из 90-х»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667