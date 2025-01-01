Меню
Элфри Вудард Награды

Награды и номинации Элфри Вудард

Alfre Woodard
Награды и номинации Элфри Вудард
Оскар 1984 Оскар 1984
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1998 Золотой глобус 1998
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2001 Золотой глобус 2001
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1993 Золотой глобус 1993
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1987 Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Guest Performer in a Drama Series
Победитель
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1984 Primetime Emmy Awards 1984
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988 Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Guest Performer in a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986 Primetime Emmy Awards 1986
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985 Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1998 Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1996 Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
 Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
