Персоны
Питер Краузе
Награды
Награды и номинации Питера Краузе
Peter Krause
О персоне
Фильмография
Награды
Золотой глобус 2003
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
