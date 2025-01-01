Меню
Награды и номинации Питера Краузе

Peter Krause
Золотой глобус 2003 Золотой глобус 2003
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2002 Золотой глобус 2002
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004 Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003 Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005 Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002 Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000 Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
