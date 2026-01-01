Оповещения от Киноафиши
Александр Изотов Alexander Izotov
Александр Изотов

Alexander Izotov

Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Максимальный удар 3.0
Максимальный удар (2017)
Оракул: игра втемную 2.4
Оракул: игра втемную (2018)
Охотники за сокровищами 2.3
Охотники за сокровищами (2007)

Фильмография Александр Изотов

Жанр
Год
Оракул: игра втемную 2.4
Оракул: игра втемную Oracle: Go Blind
боевик, триллер 2018, Россия
Максимальный удар 3
Максимальный удар Maximum Impact
боевик, комедия 2017, Россия / США
Смотреть трейлер Рецензия
Охотники за сокровищами 2.3
Охотники за сокровищами Treasure Raiders
приключения, боевик, драма 2007, Россия / США
Смотреть трейлер
Московская жара 2.2
Московская жара Moscow Heat
драма, боевик 2004, Россия / США
