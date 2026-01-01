Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Изотов
Alexander Izotov
Александр Изотов
Александр Изотов
Alexander Izotov
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
3.0
Максимальный удар
(2017)
2.4
Оракул: игра втемную
(2018)
2.3
Охотники за сокровищами
(2007)
Фильмография Александр Изотов
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Приключения
Триллер
Год
Все
2018
2017
2007
2004
Все
4
Фильмы
4
Сценарист
2
Режиссер
1
Продюсер
4
Актер
1
2.4
Оракул: игра втемную
Oracle: Go Blind
боевик, триллер
2018, Россия
3
Максимальный удар
Maximum Impact
боевик, комедия
2017, Россия / США
Смотреть трейлер
Рецензия
2.3
Охотники за сокровищами
Treasure Raiders
приключения, боевик, драма
2007, Россия / США
Смотреть трейлер
2.2
Московская жара
Moscow Heat
драма, боевик
2004, Россия / США
