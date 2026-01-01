Александр Изотов

С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»

19 и 20 эпизоды выйдут лишь 2 марта, а финал уже слили в Сеть: чем завершится 5 сезон «Первого отдела» (спойлеры)

«Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут

Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов

На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе

«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно

Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог

Глянула «Трешку» и не пожалела: 16 серий пронеслись как одна – рассказываю, будет ли 2-й сезон

Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)

«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден