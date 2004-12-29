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Фильмография
Лидди Холлоуэй
Liddy Holloway
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Персоны
Лидди Холлоуэй
Лидди Холлоуэй
Liddy Holloway
Дата рождения
27 марта 1947
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
29 декабря 2004
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Путешественник
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.9
Трое в каноэ
(2004)
Фильмография Лидди Холлоуэй
5.9
Трое в каноэ
Without a Paddle
приключения, комедия
2004, США
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