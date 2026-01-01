Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Стивен Брилл
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Награды и номинации Стивен Брилл
Steven Brill
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Награды и номинации Стивен Брилл
Золотая малина 2014
Худший режиссер
Победитель
Худший режиссер
Победитель
Золотая малина 2001
Худший режиссер
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
Хозяйки зря часами трут унитаз: эксперт назвал способ убрать старый налёт и мочевой камень за пару подходов
«Мерз я где-то, плыл за моря. Тест прошел — все было не зря»: угадаете 5 фильмов СССР по морскому кадру?
Над скалой висели трое: наш ответ дорамам с Эйдельштейном добрался до Кореи и внезапно стал хитом
После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
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