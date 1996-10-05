Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мэри Гиббс Mary Gibbs
Киноафиша Персоны Мэри Гиббс

Мэри Гиббс

Mary Gibbs

Дата рождения
5 октября 1996
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актер озвучки

Популярные фильмы

Корпорация Монстров 8.3
Корпорация Монстров (2001)

Фильмография Мэри Гиббс

Корпорация Монстров 8.3
Корпорация Монстров Monsters, Inc.
семейный, сказка, комедия, анимация 2001, США
Смотреть трейлер
Показать еще
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
«Дом дракона 3» только закончился и вернется совсем не скоро: что известно о 4-м сезоне гражданской войны Таргариенов
«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3
«Смерть родителей и тяжелая психологическая травма»: новинка с Паламарчуком по уровню жести переплюнула «Невский»
Казалось, хуже быть не может: 5-й сезон позорного «Ведьмака» от Netflix приказал долго жить – в 2026-м финала не дождётесь
«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям
Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше