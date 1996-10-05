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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Мэри Гиббс
Mary Gibbs
Киноафиша
Персоны
Мэри Гиббс
Мэри Гиббс
Mary Gibbs
Дата рождения
5 октября 1996
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
8.3
Корпорация Монстров
(2001)
Фильмография Мэри Гиббс
8.3
Корпорация Монстров
Monsters, Inc.
семейный, сказка, комедия, анимация
2001, США
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