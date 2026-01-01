Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Персоны
Майкл Константин
Награды
Награды и номинации Майкл Константин
Michael Constantine
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Майкл Константин
Золотой глобус 1977
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1971
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1970
Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in Comedy
Победитель
Primetime Emmy Awards 1971
Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in Comedy
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
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