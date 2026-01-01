Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Берт Янг
Награды
Награды и номинации Берт Янг
Burt Young
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Берт Янг
Оскар 1977
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1991
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1986
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
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