О персоне
Фильмография
Марша Юэн
Marsha Yuan
Марша Юэн
Марша Юэн
Marsha Yuan
Дата рождения
7 марта 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рыбы
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Путешественник
Популярные фильмы
6.6
Вокруг света за 80 дней
(2004)
Фильмография Марша Юэн
Жанр
Все
Комедия
Приключения
Год
Все
2004
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.6
Вокруг света за 80 дней
Around the World in 80 Days
комедия, приключения
2004, США
Рецензия
