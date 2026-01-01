Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александра Юста
Aleksandra Justa
Киноафиша
Персоны
Александра Юста
Александра Юста
Aleksandra Justa
Дата рождения
2 октября 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Пщулки, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.0
Искусство любви. История Михалины Вислоцкой
(2017)
6.9
Дальний свет
(2004)
6.8
Послеобразы
(2016)
Фильмография Александра Юста
Жанр
Все
Биография
Драма
Комедия
Триллер
Год
Все
2023
2022
2017
2016
2004
Все
5
Фильмы
5
Актриса
5
6.1
Ukryta siec
Ukryta siec
триллер
2023, Польша
4.7
Проснись
Obudz sie
драма
2022, Польша
7
Искусство любви. История Михалины Вислоцкой
Sztuka kochania. Historia Michaliny Wislockiej
биография, комедия, драма
2017, Польша
6.8
Послеобразы
Powidoki
драма
2016, Польша
6.9
Дальний свет
Lichter
драма
2004, Германия
