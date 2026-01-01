Оповещения от Киноафиши
Александра Юста Aleksandra Justa
Киноафиша Персоны Александра Юста

Александра Юста

Aleksandra Justa

Дата рождения
2 октября 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Пщулки, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Искусство любви. История Михалины Вислоцкой 7.0
Искусство любви. История Михалины Вислоцкой (2017)
Дальний свет 6.9
Дальний свет (2004)
Послеобразы 6.8
Послеобразы (2016)

Фильмография Александра Юста

Жанр
Год
Ukryta siec 6.1
Ukryta siec Ukryta siec
триллер 2023, Польша
Проснись 4.7
Проснись Obudz sie
драма 2022, Польша
Искусство любви. История Михалины Вислоцкой 7
Искусство любви. История Михалины Вислоцкой Sztuka kochania. Historia Michaliny Wislockiej
биография, комедия, драма 2017, Польша
Послеобразы 6.8
Послеобразы Powidoki
драма 2016, Польша
Дальний свет 6.9
Дальний свет Lichter
драма 2004, Германия
