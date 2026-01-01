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Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
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Мин-джон Сео
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Мин-джон Сео

Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Натянутая тетива 6.8
Натянутая тетива (2005)
Самаритянка 6.0
Самаритянка (2003)

Фильмография Мин-джон Сео

Натянутая тетива 6.8
Натянутая тетива Hwal
драма 2005, Южная Корея / Япония
Самаритянка 6
Самаритянка Samaria
драма 2003, Южная Корея
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