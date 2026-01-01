Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Мин-джон Сео
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Мин-джон Сео
Мин-джон Сео
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
Натянутая тетива
(2005)
6.0
Самаритянка
(2003)
Фильмография Мин-джон Сео
6.8
Натянутая тетива
Hwal
драма
2005, Южная Корея / Япония
6
Самаритянка
Samaria
драма
2003, Южная Корея
Рецензия
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