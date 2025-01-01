Меню
Награды и номинации Рой Шайдер

Roy Scheider
Награды и номинации Рой Шайдер
Оскар 1980 Оскар 1980
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1972 Оскар 1972
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1980 Золотой глобус 1980
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Лучшая мужская роль
Номинант
