Рой Шайдер
Награды
Награды и номинации Рой Шайдер
Roy Scheider
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Рой Шайдер
Оскар 1980
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1972
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1980
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Лучшая мужская роль
Номинант
