Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Роберт Пульчини
Награды
Награды и номинации Роберт Пульчини
Robert Pulcini
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Награды
Награды и номинации Роберт Пульчини
Оскар 2004
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2003
В некоторой перспективе
Победитель
В некоторой перспективе
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Сандэнс 2003
Драматургия
Победитель
Драматургия
Победитель
Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
Японский маникюр обычной зубной пастой и губкой: спустя пару минут результат как в салоне
«Девчата», конечно, шикарный фильм, но эти 3 киноляпа невозможно развидеть — забавно и нелепо одновременно
«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации
«Мерз я где-то, плыл за моря. Тест прошел — все было не зря»: угадаете 5 фильмов СССР по морскому кадру?
РЕН ТВ идёт за аудиторией НТВ: осенью выходят «Спецы» — новый сериал о бойцах ФСБ — «Невскому» готовят конкурента?
Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком
«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»
После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
«И таааак сойдет»: «Вовку в Тридевятом» продолжили спустя 56 лет — на Кинопоиске 7.1, но в отзывах сплошная ругань
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