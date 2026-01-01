Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Майкл Кох
Награды
Награды и номинации Майкл Кох
Michael Koch
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Майкл Кох
Берлинале 2022
Международное жюри
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2009
ДИАЛОГ в перспективе – особое упоминание
Победитель
Берлинале 2004
EFP Падающая звезда
Победитель
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