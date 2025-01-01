Меню
Эдвард Эснер
Награды
Награды и номинации Эдварда Эснера
Edward Asner
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Эдварда Эснера
Золотой глобус 1980
Лучший актёр сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 1978
Лучший актёр сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 1977
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1976
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1972
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1982
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1981
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучший актёр сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1975
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1973
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1980
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1978
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Single Performance by a Supporting Actor in a Comedy or Drama Series
Победитель
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Lead Actor for a Single Appearance in a Drama or Comedy Series
Победитель
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in Comedy
Победитель
Primetime Emmy Awards 1971
Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in Comedy
Победитель
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1981
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974
Best Supporting Actor in Comedy
Номинант
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in Comedy
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Премия Ральфа Моргана
Победитель
