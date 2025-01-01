Меню
Персоны
Пэтти Дженкинс
Награды
Награды и номинации Пэтти Дженкинс
Patty Jenkins
Награды
Награды и номинации Пэтти Дженкинс
Каннский кинофестиваль 2018
Премия Kering «Женщины в движении»
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Берлинале 2004
Золотой берлинский медведь
Номинант
