О персоне
Фильмография
Марк Муссо
Marc Musso
Марк Муссо
Марк Муссо
Marc Musso
Дата рождения
29 марта 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Путешественник, Драматический актёр, Фантастический герой
Популярные фильмы
7.6
21 грамм
(2003)
6.4
Последняя Мимзи Вселенной
(2007)
5.6
Приключения Шарк-боя и Лавы 3D
(2005)
Фильмография Марк Муссо
Жанр
Все
Драма
Приключения
Семейный
Сказка
Фантастика
Год
Все
2007
2005
2003
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.4
Последняя Мимзи Вселенной
The Last Mimzy
сказка, фантастика, семейный, приключения, драма
2007, США
5.6
Приключения Шарк-боя и Лавы 3D
The Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D
семейный, приключения
2005, США
7.6
21 грамм
21 Grams
драма
2003, США
