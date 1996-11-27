Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александра Эстин
Alexandra Astin
Киноафиша
Персоны
Александра Эстин
Александра Эстин
Alexandra Astin
Дата рождения
27 ноября 1996
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Калифорния, США
Актерское амплуа
Герой триллеров, Комедийный актёр, Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.7
Властелин Колец: Возвращение Короля
(2003)
Билеты
5.0
Плохие дети отправляются в ад 2
(2017)
Фильмография Александра Эстин
Жанр
Все
Комедия
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2017
2003
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
5
Плохие дети отправляются в ад 2
Bad Kids of Crestview Academy
триллер, комедия
2017, США
8.7
Властелин Колец: Возвращение Короля
The Lord of the Rings: The Return of the King
фэнтези
2003, США / Новая Зеландия / Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
