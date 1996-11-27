Оповещения от Киноафиши
Александра Эстин
Александра Эстин

Александра Эстин

Alexandra Astin

Дата рождения
27 ноября 1996
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Калифорния, США
Актерское амплуа
Герой триллеров, Комедийный актёр, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Властелин Колец: Возвращение Короля 8.7
Властелин Колец: Возвращение Короля (2003)
Плохие дети отправляются в ад 2 5.0
Плохие дети отправляются в ад 2 (2017)

Фильмография Александра Эстин

Жанр
Год
Плохие дети отправляются в ад 2 5
Плохие дети отправляются в ад 2 Bad Kids of Crestview Academy
триллер, комедия 2017, США
Властелин Колец: Возвращение Короля 8.7
Властелин Колец: Возвращение Короля The Lord of the Rings: The Return of the King
фэнтези 2003, США / Новая Зеландия / Германия
