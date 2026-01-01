Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Максим Резницкий
Maksim Reznitsky
Киноафиша
Персоны
Максим Резницкий
Максим Резницкий
Maksim Reznitsky
Популярные фильмы
7.1
Радости и печали маленького лорда
(2003)
Фильмография Максим Резницкий
Жанр
Все
Семейный
Год
Все
2003
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.1
Радости и печали маленького лорда
Radosti i pechali malenkogo lorda
семейный
2003, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Обсуждают уже не меньше «Первого отдела»: что зрители думают о новинке НТВ «Возмездие»
Был ли Аркенстон из «Хоббита» легендарным Сильмарилем? Разбираемся, почему этот камень так важен для гномов
Семенов и Спасская — неожиданный дуэт: эту криминальную драму жду особенно — там еще и Шилов из «Ментовских войн»
78% на RT и два сезона сразу: этот детектив с оскароносным составом ждали больше 30 лет — и он не разочаровал
Летчики любят этот советский фильм-катастрофу больше «Экипажа»: у Митты — зрелищно, но здесь все реалистичнее
«Мстители» в пролете, «Аватар» даже не в топ-3: лишь одному фильму удалось собрать в США $936 млн — настоящий король проката
В «Первом отделе» уже 5 сезонов: но лишь фанаты по кадру отличат один от другого – тест на внимательность
Хоть убейте, не пойму, откуда рейтинг 100/100: включил «Ван-Пис 2» от Netflix, вообще не смотрев аниме – это было ошибкой
«Включила случайно – замерла от удивления»: Сталкер из «Первого отдела 5» появлялся в другом сериале Тумаркина с рейтингом 7.9/10
Линч отказался от «Звездных войн» из-за вуки: променял на Sci-Fi, которого стыдился до смерти
Французская «Гостья из будущего» переплюнула шедевр советского кино: 92% на RT и «Sci-Fi года!» от зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667