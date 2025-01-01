Не «Генезис» и не «Восстание машин»: именно этот фильм фанаты «Терминатора» называют лучшим за всю историю франшизы

Питер Джексон специально нарушил порядок: почему «Хоббит» вышел позже «Властелина колец»?

Netflix завершил съемки 3 сезона «Аватара: Легенда об Аанге» еще до выхода 2-ого: узнали, когда ждать премьеры и чем все закончится

«Эпоха игрушек закончилась»: трейлер «Истории игрушек 5» не обрадовал фанатов — наплевали на канон, да и злодей сомнительный

Просто фантастика: названы лучшие Sci-Fi-фильмы в истории Голливуда – «Интерстеллара» нет даже в топ-100

«Почему Итадори такой тупой?»: спорим, вы не знали, кто из «Магической битвы» самый способный (спойлер: это не Годжо)

Дауни-младшего к роли Доктора Дума Marvel готовили давно: сцена с отцом Старка в «Мстителях: Финал» это подтверждает

Вы же не думали, что Хвататель мертв? В «Черном телефоне 3» не будет Финни и Гвен – Итан Хоук хочет затащить зрителей в Преисподнюю

Демогоргон был лишь разминкой: откуда взялся Истязатель разума в «Очень странных делах» и почему он – самый кошмарный слуга Векны

Бежит быстро и красиво, но в никуда: новый «Бегущий человек» официально стал худшей экранизацией Кинга за 2025 год