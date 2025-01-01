Меню
Стокард Чэннинг Награды

Награды и номинации Стокард Чэннинг

Stockard Channing
Награды и номинации Стокард Чэннинг
Оскар 1994 Оскар 1994
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1999 Золотой глобус 1999
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1994 Золотой глобус 1994
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1976 Золотой глобус 1976
Best Acting Debut in a Motion Picture - Female
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Победитель
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994 Primetime Emmy Awards 1994
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988 Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003 Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002 Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005 Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004 Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001 Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999 Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997 Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996 Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
