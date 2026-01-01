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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Боб Ньюхарт
Награды
Награды и номинации Боб Ньюхарт
Bob Newhart
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Боб Ньюхарт
Золотой глобус 1962
Best TV Star - Male
Победитель
Best TV Star - Male
Победитель
Золотой глобус 1986
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1983
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1976
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1975
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1962
Outstanding Writing Achievement in Comedy
Номинант
Outstanding Writing Achievement in Comedy
Номинант
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