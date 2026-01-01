Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Алан Дэйл
Награды
Награды и номинации Алан Дэйл
Alan Dale
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Алан Дэйл
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
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