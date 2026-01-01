Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мередит Скотт Линн
Meredith Scott Lynn
Киноафиша
Персоны
Мередит Скотт Линн
Мередит Скотт Линн
Meredith Scott Lynn
Дата рождения
8 марта 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой боевиков, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
Блондинка в законе
(2001)
5.9
Голливудские копы
(2003)
5.8
Силы природы
(1999)
Фильмография Мередит Скотт Линн
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2012
2003
2001
1999
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
4.4
Деньги: Американская мечта
For the Love of Money
триллер, боевик, криминал, драма
2012, США
Смотреть трейлер
5.9
Голливудские копы
Hollywood Homicide
боевик, драма, комедия, криминал
2003, США
6.6
Блондинка в законе
Legally Blonde
комедия
2001, США
5.8
Силы природы
Forces of Nature
мелодрама, комедия
1999, США
После третьей части зрители заговорили о сериале: что происходит с «Аватаром»? Неужели Джеймс Кэмерон поменяет формат?
Куда делись люди из Котополиса: эта жуткая теория превращает «Три кота» в хоррор
Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667