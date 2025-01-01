Меню
Михаэль Ханеке
Награды
Награды и номинации Михаэля Ханеке
Michael Haneke
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Михаэля Ханеке
Оскар 2013
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2012
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 2009
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Соревнование
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Кинематографическая премия Французской национальной системы образования
Победитель
Каннский кинофестиваль 2005
Приз Экуменического жюри
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2001
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2000
Приз Экуменического жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2017
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1997
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA 2013
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Best Director
Номинант
BAFTA 2010
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
