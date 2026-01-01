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Мицудзака Кейко
Keiko Matsuzaka
Киноафиша
Персоны
Мицудзака Кейко
Мицудзака Кейко
Keiko Matsuzaka
Дата рождения
20 июля 1952
Возраст
74 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Ота, Япония
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.7
Маканаи: Кто готовит для майко
(2023)
7.4
О женщинах и Асурах
(2025)
6.4
Банзай, режиссер!
(2007)
Фильмография Мицудзака Кейко
7.4
О женщинах и Асурах
драма, семейный, дорама
2025, Япония
7.7
Маканаи: Кто готовит для майко
драма, комедия, мини-сериал, дорама
2023, Япония
6.4
Банзай, режиссер!
Kantoku · Banzai!
комедия, драма
2007, Япония
Смотреть трейлер
5.9
Счастье семьи Катакури
Katakuri-ke no kofuku
ужасы, мюзикл, комедия
2002, Япония
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