Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Мария де Медейрос
Награды
Награды и номинации Мария де Медейрос
Maria de Medeiros
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Мария де Медейрос
Каннский кинофестиваль 2000
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1994
Лучшая актриса
Победитель
Как «Оно: Добро пожаловать в Дерри» связано с «Побегом из Шоушенка»? Кажется, HBO соединяет самые страшные миры Кинга
Сначала умер, потом воскрес и…снова умер? Правильный порядок просмотра «Декстера» со всеми спин-оффами
Почему Макима стремилась заполучить Почиту: ключевой мотив, который часто упускают в «Человеке-бензопиле»
Ван Дамм был и у нас дома: этот советский боевик зрители полюбили на уровне «Пиратов XX века» – но его сиквел прозвали «позорищем»
Невозможно забыть: эпичные моменты из «Игры престолов», которые не смогли переплюнуть даже самые новые сериалы
Кармен в «Танцах со звездами», от Джуни остался только голос: что стало со звездами «Детей шпионов» — за 24 года порвали с большим кино (фото)
Кашу тестом не испортишь: вспомните советское кино по аппетитным кадрам (от вареников до дичи)
НТВ подготовил подарок ко Дню народного единства: выходит две крупные премьеры (последнюю оценят фанаты Устюгова)
Дуэли за кулисами, но не на шпагах: «Трех мушкетеров» могли показать по ТВ еще в 1978 году — но фильм пылился на полке
Ходили в баню с евнухами и на хальвет по записи: как зимой согревались наложницы Топкапы
Лучше любой серии «Ведьмака», но провал для HBO: худшие серии «Игры престолов» — тот случай, когда Бес попутал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667