Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Карен Блэк
Награды
Награды и номинации Карен Блэк
Karen Black
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Карен Блэк
Оскар 1971
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1975
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 1971
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 1976
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
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