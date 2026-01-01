Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Лазавир Джеймс
Lazavier James
Киноафиша
Персоны
Лазавир Джеймс
Лазавир Джеймс
Lazavier James
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
5.2
Кен Парк
(2002)
Фильмография Лазавир Джеймс
5.2
Кен Парк
Ken Park
драма, приключения, боевик
2002, Нидерланды
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