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Фильмография
Эрих Сильва
Erich Silva
Киноафиша
Персоны
Эрих Сильва
Эрих Сильва
Erich Silva
Дата рождения
25 февраля 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Астория, Куинс, Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Догвилль
(2003)
Фильмография Эрих Сильва
7.6
Догвилль
Dogville
триллер, драма
2003, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
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