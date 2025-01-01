Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Блэр Браун
Награды
Награды и номинации Блэр Браун
Blair Brown
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Блэр Браун
Золотой глобус 1984
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Best Actress
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
«В джазе только девушки» на втором месте: Variety составил ТОП-100 комедий столетия, и главный сюрприз в том, кто в лидерах
97 смен, 222 актера и один тренер-безумец: что спрятано во втором сезоне «Чаек» — телепремьеру ждём на «России 1»
Смотрели «Афоню» 100 раз — но только самые наблюдательные заметили, какие часы носил Борщев: между прочим, стоили целое состояние
«Вы не сможете поставить на паузу»: все 4 сезона этого недооцененного триллера длятся ровно сутки – но он стоит каждой потраченной минуты
Праздник к нам приходит: в 72 странах мира сейчас смотрят новый фильм от Netflix — это тот самый новогодний ромком «как из 90-х»
Оставили с шрамом на лбу, а должны были устранить: Тарантино спас мерзавца Ланду из «Бесславных ублюдков» в самый последний момент
«Невский-8» обязательно выйдет, но когда? Точную дату не назвали, зато есть прогноз – фанатам он вряд ли понравится
«Тяжелое, но осознанное решение»: семья определилась, что сделают с телом Уиллиса после смерти - традиционных похорон не будет
У Ниляй из «Клюквенного щербета» есть веская причина срывать голову под париком: Фейза Дживелек и ее непростой путь к славе
«С закосом под "Шрека"»: любимый в СССР герой мультфильмов перекочевал в аниме — эксперимент японцев вышел спорным
Роскошная усадьба на Николиной Горе: кому теперь принадлежит особняк, где жила и черпала вдохновение Инна Чурикова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667