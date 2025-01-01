Меню
Награды и номинации Харриет Андерссон

Harriet Andersson
Награды и номинации Харриет Андерссон
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best Foreign Actress
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1964 Венецианский кинофестиваль 1964
Лучшая актриса
Победитель
ММКФ 1975 ММКФ 1975
Лучшая актриса
Победитель
