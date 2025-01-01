Меню
Киноафиша Персоны Джонатан Прайс Награды

Награды и номинации Джонатана Прайса

Jonathan Pryce
Награды и номинации Джонатана Прайса
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1995 Каннский кинофестиваль 1995
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1994 Золотой глобус 1994
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025 Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023 Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
