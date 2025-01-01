Меню
Джонатан Прайс
Награды
Jonathan Pryce
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Джонатана Прайса
Оскар 2020
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1995
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA 2020
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
