Помимо «Игры престолов» есть еще 5 проектов, связанных с сериалом: включили в список даже пародию фанатов

6 героев и 1 знак: что значит родимое пятно в виде кометы, которое странствует по телам в «Облачном атласе»

Ноябрь, не подведи: новые криминальные сериалы с Бортич и Яценко, от которых не оторваться

От дворцов к кланам: автор «Великолепного века» вернулся с новой историей — и зрители уже вынесли вердикт

Ждете конца 2-го сезона «Закрыть гештальт», чтобы посмотреть залпом? Дата выхода последних серий, до финала рукой подать

Кэндзяку, поплачь: фанаты выбрали самых ужасающих злодеев «Магической битвы» – без Дзего и Гето даже в топ-5

«Мальчик и птица» многим показался самым скучным и «пустым» аниме Миядзаки: раскопали скрытый смысл мульта и готовы доказать обратное

Не Фаркуад и не Чарминг: для «Шрэка 5» нашли идеального злодея — такую насмешку Disney могут и не простить

Настоящую концовку «Белого солнца пустыни» запретили показывать в СССР — цензура решила, что это уже слишком

Все еще ждете новые серии? Продолжение «Киберслава» выйдет лишь в 2027 году, но это уже будет совсем не аниме