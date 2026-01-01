С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны

Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение

Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю

10 приключенческих фильмов 2023-2026 годов с высокими баллами на IMDb: от «Безумного Макса» до «Одиссеи»

Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле

Немцы выпустили фильм о Второй мировой войне и разорвали чарты — знатокам истории СССР боевик лучше не включать

«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)

Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем

10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1

Netflix сделал подарок любителям «Интерстеллара» – аниме с 89% свежести: «Мои глаза просто в экстазе»