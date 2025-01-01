Меню
Награды и номинации Сэм Эллиотт
Sam Elliott
Оскар 2019
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшее озвучивание
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
