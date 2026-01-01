Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Аброр Бакиров
Abror Bakirov
Аброр Бакиров
Аброр Бакиров
Abror Bakirov
Актерское амплуа
Герой фэнтези, Путешественник, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
Шик
(2003)
6.4
Солнце на вкус
(2023)
Фильмография Аброр Бакиров
Жанр
Все
Драма
Комедия
Приключения
Фэнтези
Год
Все
2023
2003
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.4
Солнце на вкус
Solntse na vkus
фэнтези, приключения, комедия
2023, Россия / Узбекистан
Смотреть трейлер
7.6
Шик
Shik
драма
2003, Россия
