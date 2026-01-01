Оповещения от Киноафиши
Аброр Бакиров Abror Bakirov
Киноафиша Персоны Аброр Бакиров

Аброр Бакиров

Abror Bakirov

Актерское амплуа
Герой фэнтези, Путешественник, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Шик 7.6
Шик (2003)
Солнце на вкус 6.4
Солнце на вкус (2023)

Фильмография Аброр Бакиров

Жанр
Год
Солнце на вкус 6.4
Солнце на вкус Solntse na vkus
фэнтези, приключения, комедия 2023, Россия / Узбекистан
Смотреть трейлер
Шик 7.6
Шик Shik
драма 2003, Россия
