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О персоне
Фильмография
Мюррей Лэнгстон
the Unknown Comic
Киноафиша
Персоны
Мюррей Лэнгстон
Мюррей Лэнгстон
the Unknown Comic
Дата рождения
1 января 1945
Возраст
81 год
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Дартмут, Канада
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.2
Признания опасного человека
(2002)
Фильмография Мюррей Лэнгстон
7.2
Признания опасного человека
Confessions of a Dangerous Mind
триллер, криминал, драма, комедия, биография
2002, США / Австралия / Германия / Канада
Рецензия
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