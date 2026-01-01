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Фильмография
Шон Бэлбар
Shaun Balbar
Киноафиша
Персоны
Шон Бэлбар
Шон Бэлбар
Shaun Balbar
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.2
Признания опасного человека
(2002)
Фильмография Шон Бэлбар
7.2
Признания опасного человека
Confessions of a Dangerous Mind
триллер, криминал, драма, комедия, биография
2002, США / Австралия / Германия / Канада
Рецензия
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