Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Дик Кларк
Награды
Награды и номинации Дик Кларк
Dick Clark
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Дик Кларк
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Variety-Music Events Programming
Номинант
Японский маникюр обычной зубной пастой и губкой: спустя пару минут результат как в салоне
Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
Перед «Дюной 3» Фергюсон ушла в экранизацию культового фэнтези – в США фильм опозорился напрочь: «Ужасающее зрелище, вонючий юмор»
После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
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«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»
«Не было печали – просто проходили тесты»: угадайте 5 советских фильмов по жаркому пейзажу, пока лето не ушло окончательно
Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком
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В Collider выбрали 10 величайших аниме XXI века: любое можно включать сегодня, но только в №1 ищут изощренного маньяка
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