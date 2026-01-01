Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Иван Пырьев
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Награды и номинации Иван Пырьев
Ivan Pyryev
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Награды и номинации Иван Пырьев
ММКФ 1969
Лучший полнометражный фильм
Номинант
Лучший полнометражный фильм
Номинант
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