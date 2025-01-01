Меню
Джеймс Ван Дер Бик
Награды
Награды и номинации Джеймса Ван Дер Бика
James Van Der Beek
Награды
Награды и номинации Джеймса Ван Дер Бика
MTV Movie & TV Awards 2001
Best Cameo in a Movie
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1999
Best Breakthrough Male Performance
Победитель
