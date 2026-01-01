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Эмма Клисби
Emma Cleasby
Киноафиша
Персоны
Эмма Клисби
Эмма Клисби
Emma Cleasby
Карьера
Актриса
Место рождения
Камбрия, Великобритания
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.8
Судный день
(2008)
6.4
Псы-воины
(2002)
Фильмография Эмма Клисби
6.8
Судный день
Doomsday
драма, триллер, боевик, ужасы
2008, Великобритания
Смотреть трейлер
6.4
Псы-воины
Dog Soldiers
ужасы, фантастика
2002, Великобритания / США / Люксембург
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