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Эмма Клисби Emma Cleasby
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Эмма Клисби

Emma Cleasby

Карьера
Актриса
Место рождения
Камбрия, Великобритания
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Судный день 6.8
Судный день (2008)
Псы-воины 6.4
Псы-воины (2002)

Фильмография Эмма Клисби

Судный день 6.8
Судный день Doomsday
драма, триллер, боевик, ужасы 2008, Великобритания
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Псы-воины 6.4
Псы-воины Dog Soldiers
ужасы, фантастика 2002, Великобритания / США / Люксембург
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