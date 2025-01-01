Меню
Награды и номинации Роберта Карлайла

Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучшая мужская роль
Победитель
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Best Actor
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998 MTV Movie & TV Awards 1998
Best Dance Sequence
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998 Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
