Персоны
Роберт Карлайл
Награды
Награды и номинации Роберта Карлайла
Robert Carlyle
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Роберта Карлайла
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучшая мужская роль
Победитель
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Best Actor
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Best Dance Sequence
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
