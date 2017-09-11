Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марк Ла Мара
Mark LaMura
Марк Ла Мара
Марк Ла Мара
Mark LaMura
Дата рождения
18 октября 1948
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
11 сентября 2017
Место рождения
Перт-Амбой, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
6.4
Последнее дело Ламарки
(2002)
Фильмография Марк Ла Мара
Жанр
Все
Драма
Криминал
Мистика
Триллер
Год
Все
2002
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.4
Последнее дело Ламарки
City by the Sea
драма, триллер, мистика, криминал
2002, США
