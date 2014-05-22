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Мэттью Каулз
Matthew Cowles
Киноафиша
Персоны
Мэттью Каулз
Мэттью Каулз
Matthew Cowles
Дата рождения
28 сентября 1944
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
22 мая 2014
Место рождения
Нью-Йорк, США
Место смерти
Нью-Йорк, США
Место захоронения
Carmel Hill Cemetery, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Путешественник
Популярные фильмы
6.4
Последнее дело Ламарки
(2002)
5.4
Белый клык 2: Легенда о белом волке
(1994)
Фильмография Мэттью Каулз
6.4
Последнее дело Ламарки
City by the Sea
драма, триллер, мистика, криминал
2002, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.4
Белый клык 2: Легенда о белом волке
White Fang 2: Myth of the White Wolf
приключения, семейный
1994, США
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