Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)

С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта

Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях

«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»

«И таааак сойдет»: «Вовку в Тридевятом» продолжили спустя 56 лет — на Кинопоиске 7.1, но в отзывах сплошная ругань

Перед «Дюной 3» Фергюсон ушла в экранизацию культового фэнтези – в США фильм опозорился напрочь: «Ужасающее зрелище, вонючий юмор»

В Collider выбрали 10 величайших аниме XXI века: любое можно включать сегодня, но только в №1 ищут изощренного маньяка

После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома

«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации

Над скалой висели трое: наш ответ дорамам с Эйдельштейном добрался до Кореи и внезапно стал хитом